در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران، ساحلی بازان گیلان به مصاف حریفان خود می‌روند.

تقابل تیم‌های فوتبال ساحلی گیلان در ایستگاه ششم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران تیم ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه مردآباد یزد میهمان تیم گلساپوش این شهر خواهد بود.

در دیگر دیدار این رقابت‌ها هم تیم شاهین خزر رودسر از ساعت ۱۹:۱۵ امروز در ورزشگاه شهرداری رودسر میزبان تیم پارس جنوبی بوشهر است.

تا پایان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ساحلی ملوانی‌ها با شش امتیاز در رده ششم و شاهین خزر رودسر بدون امتیاز در رده هشتم جدول هشت تیمی این مسابقات حضور دارند.