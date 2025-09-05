به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور در چهاردهمین همایش ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور در بردسکن گفت: همایش سالانه ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی در بردسکن در تقویم فدراسیون قرار گرفته است و به دنبال این هستیم اعتباری به این همایش تخصیص پیدا کند.

محمود رضا امیاری اظهار کرد: ورزش زورخانه‌ای یکی از قدیمی‌ترین ورزش‌های جهان و مختص به ایران است واز گذشته تاکنون با فرهنگ، اخلاق، ادب و معنویات مردم ایران عجین شده است برای همین هم به فکر توسعه آن در زمینه‌های مختلف هستیم.

وی گفت: حضور بیش از ۸ هزار نفری مردم در همایش ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور در بردسکن می‌طلبد مسئولان کشوری و استانی به این همایش بیشتر اهتمام جدی داشته باشند.



امیاری اعتبارات تخصیصی به فدراسیون را درراستای توسعه و ترویج فرهنگ پهلوانی بیان کرد و افزود: در حوزه زیرساخت‌ها با کمبود اعتبارات مواجه هستیم که باید از طریق ادارات کل ورزش و جوانان و با مشارکت ادارات کل آموزش و پرورش اعتباراتی برای این منظور در نظر گرفته شود.



وی همچنین عنوان کرد: با تاکید مقام عالی وزارت، میزبان مسابقات بین المللی آسیا در ارومیه هستیم که این مسابقات با شرکت ۲۲ کشور از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.

محمد رضا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی هم در این مراسم گفت: باوجود دعوت از مسئولان کشوری و استانی ولی در همایش کشوری ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان بردسکن حضور پیدا نمی کنند.

پیشکسوت وپهلوان ملی افزود: شرکت بیش ازهشت هزار نفر از مردم بردسکن به همراه خانواده آنها بیانگر این است که مردم حامی این رشته ورزشی هستند بنا براین باید تدابیری اتخاذ شود که همایش به صورت بین المللی برگزار شود.