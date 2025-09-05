پخش زنده
برداشت پسته از باغهای شهرستان شاهرود در حالی آغاز شده که پیش بینی میشود امسال دو هزار تن پسته در این شهرستان جمع آوری شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،ملیحه راحتی معاون فنی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: بیش از چهار هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان وجود داره که ۳ هزار آن بارور است و مابقی در مرحله نهال هستند.
به گفته راحتی، میانگین برداشت پسته خشک از هر هکتار یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم است که این رقم در برخی از باغها به دلیل تغذیه و هرس مناسب به دو تن هم رسد.
راحتی با بیان اینکه پیش بینی میشود دو هزار تن پسته از باغهای شهرستان شاهرود جمع آوری شود
افزود: اکبری، شاه پسند، کله قوچی، عباسعلی و محلی از مهمترین ارقام پسته در شاهرود است.
قیمت بالا، طول عمر اقتصادی درختان و مقاومت نسبی در برابر شوری خاک و آب باعث استقبال کشاورزان از کشت این محصول شده است.
برداشت پسته در شهرستان شاهرود تا اواخر مهرماه ادامه دارد