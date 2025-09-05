به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،ملیحه راحتی معاون فنی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: بیش از چهار هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان وجود داره که ۳ هزار آن بارور است و مابقی در مرحله نهال هستند.

به گفته راحتی، میانگین برداشت پسته خشک از هر هکتار یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم است که این رقم در برخی از باغ‌ها به دلیل تغذیه و هرس مناسب به دو تن هم رسد.

راحتی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود دو هزار تن پسته از باغ‌های شهرستان شاهرود جمع آوری شود

افزود: اکبری، شاه پسند، کله قوچی، عباسعلی و محلی از مهمترین ارقام پسته در شاهرود است.

قیمت بالا، طول عمر اقتصادی درختان و مقاومت نسبی در برابر شوری خاک و آب باعث استقبال کشاورزان از کشت این محصول شده است.

برداشت پسته در شهرستان شاهرود تا اواخر مهرماه ادامه دارد