رقابتهای ورزش زورخانهای و پهلوانی قهرمانی نونهالان کشور با قهرمانی تیم اصفهان در نصف جهان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت ورزش زورخانهای و پهلوانی استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ نونهال در قالب ۲۵ استان در این مسابقات حضور داشتند گفت: این مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی میل، کباده، سنگ، چرخ تیز، چرخ چمنی و نمایشی برگزار شد.
حسین حسین زاده در ادامه افزود: هرچند ورزشکاران این رده سنشان کم است، اما در این ورزش سال هاست که تجربه کسب کردند، نونهالانی که با تمام عشقشان پا در ورزش ملی و آیینی ایران گذاشتهاند.
وی گفت: این پهلوانان و قهرمانان آینده ایران هرکدام در ورزش زورخانهای و پهلوانی ایران زمین به دنبال هدفها و آرزوهای بزرگ و مهمی هستند که یکی از این اهداف قهرمانی در رقابتهای بین المللی است.
حسین زاده در ادامه افزود: ورزشکاران پرتلاش پهلوانی وزورخانهای که حالا با انگیزه دوچندان در رقابتهای قهرمانی کشور حضور پیدا کردند تا خودشان را یشتر بسنجند و عیارشان را در این ورزش به نمایش بگذارند.
در پایان این رقابتها تیم اصفهان بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای تهران و مازنداران هم عناوین دوم و سوم رو کسب کردند.
برترینهای این مسابقات با دعوت به تیم ملی به رقابتهای بین المللی اعزام خواهند شد.