امامان جمعه استان ضمن تبریک آغاز هفته وحدت، اتحاد را رمز موفقیت مسلمانان جهان بیان کرده و بر الگو گیری از نبی مکرم اسلام تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آیین عبادی سیاسی نماز وحدت بخش جمعه در مصلا‌ها و مساجد نقاط مختلف استان برگزار شد.

امامان جمعه استان حفظ وحدت در ابعاد جامعه را برهمگان واجب دانستند و گفتند حضرت ختمی مرتبت ص نماد عطوفت و مهربانی است و میلاد آن حضرت در ماه مولود با تدبیر و درایت بلند حضرت امام خمینی (ره) هفته وحدت نام گذاری شده است.

خطیبان جمعه استان در ادامه با اشاره نوسان قیمت‌ها و تورم در بازار اشاره کردند و خواستار مدیریت بازار توسط مسئولان شدند.

آنان با تاکید بر توجه دولتمردان به قشر‌های آسیب پذیر جامعه افزودند: خیرین در آستانه بازگشایی مدارس از دانش آموزان کم بضاعت و نیازمند دستگیری کنند.

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی، رعایت تقوای الهی، محکومیت جنایات رژیم صهیونستی، از دیگر فراز‌های خطیبان جمعه استان در خطبه‌های این هفته بود.