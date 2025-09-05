پخش زنده
ورزشکاران و ورزش دوستان همدانی با کوهپیمایی و گذراندن مسیر دامنه الوند خود را برای آغاز یک هفته پر نشاط آماده کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کوهستان الوند با داشتن قلهها و چشمههای جوشان مقصدی است برای کوهنوردان از سراسر ایران و کوهنوردان دیار مادستان که خاطرهها در کوله بارشان با خود میبرند.
قله الوند با ارتفاع حدود ۳۵۸۰ متر، یکی از شناختهشدهترین و پرجاذبهترین قلههای غرب ایران به شمار میرود که در جنوب شهر همدان واقع شده است.
این کوه در مجموعه کوهستان الوند قرار دارد و از دیرباز محل صعود کوهنوردان حرفهای، طبیعتگردان و حتی خانوادههایی بوده که قصد پیادهروی در طبیعت کوهستانی را داشتهاند.