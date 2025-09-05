پخش زنده
روند افزایش میانگین دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مینا معتمدی افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه بالای صفر رسید و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد شنبه به ۲۱ درجه بالای صفر میرسد.
به گفته وی، کاشان، خور و بیابانک و مهاباد اردستان امروز با بیشینه دمای ۴۱ درجه بالای صفر گرمترین نقطه استان بوده و بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه بالای صفر خنکترین نقطه استان است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: تا پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط غبار آلود، گاهی با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و در مناطق نیمه شرقی اصفهان احتمال خیزش گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.
معتمدی گفت: امروز و فردا با عبور موجی ضعیف، بارش رگبار پراکنده و خفیف در مناطق غرب و جنوب استان دور از انتظار نیست.