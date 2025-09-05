پخش زنده
امروز: -
بزرگترین عملیات تعمیرات اساسی سکوهای دریایی فاز یک پارس جنوبی با موفقیت و بدون وقوع هیچ حادثهای به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهمن طاهرپور، رئیس عملیات تولید سکوهای فاز یک پارس جنوبی، اعلام کرد که بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی این سکوها با موفقیت به پایان رسیده است. این عملیات طی ۱۸ روز، با بیش از ۱۵ هزار نفرساعت کار ایمن و اجرای بیش از هزار دستورکار عملیاتی انجام شد.
تعمیرات در سه سکوی SPQ۱، SPP۱ و SPD۱ صورت گرفت و بخشهای مختلفی مانند مکانیک، ابزار دقیق، برق، بازرسی فنی و کارگاه خشکی را دربر گرفت. به گفته طاهرپور، تمام اهداف این برنامه به طور کامل محقق شد.
از مهمترین اقدامات این پروژه میتوان به مقاومسازی رایزر ۳۲ اینچ، تعویض قطعات فلر در ارتفاع ۷۶ متری و بازرسی ۱۵۴ مخزن اشاره کرد. با بازگشت این سکوها به مدار تولید، پایداری در تأمین انرژی کشور بیش از پیش تضمین خواهد شد.