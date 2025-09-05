به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های چندجانبه پتانک تهران با کسب ۳ عنوان برتر برای نمایندگان قم به پایان رسید.

در بخش آقایان تیم دو نفره محمدرضا و فرزاد فاتح از قم به عنوان قهرمانی رسیدند و عنوان دومی به دیگر ورزشکاران قمی با ترکیب روح الله فاتح و رضا آذرفر رسید.

در بخش بانوان هم هنگامه فلاح و سمانه سبحانی در قالب تیم قم عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

این رقابت‌ها در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی تهران برگزار شد.