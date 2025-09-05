پخش زنده
در این روزهای گرم تابستان گردشگران از جای جای ایران و جهان به مادستان، مهد تاریخ و تمدن ایران سفر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همدان با جاذبههای تاریخی، طبیعی و تفریحی مقصدی مناسب برای تفریحات و تعطیلات تابستانی است.
در حالی که گرمای طاقت فرسای تابستان بسیاری از نقاط و شهرهای ایران را در بر گرفته همدان با آبوهوای خنک و مطبوع و بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی و طبیعی، بهشتی برای گردشگران است.
شهری کهن و پایتخت تاریخ و تمدن ایران، در دامنههای سرسبز و باشکوه کوه الوند جای گرفته، نه تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از گرمای طاقتفرسای تابستان در امان مانده، بلکه با مجموعهای غنی از آثار تاریخی، مناظر طبیعی بکر، فرهنگ اصیل و امکانات گردشگری مناسب، هرساله میزبان هزاران بازدیدکننده داخلی و خارجی است که به دنبال کشف زیباییهای این سرزمین تاریخی و طبیعتمحور هستند.