امام جمعه زاهدان در خطبههای این هفته نمازجمعه گفت: سیره نبوی، الگوی تمدنسازی و وحدت امت اسلامی است
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در خطبههای این هفته نمازجمعه با تبریک هفته وحدت، سیره پیامبر اسلام (ص) راالگویی برای ساخت جامعه اسلامی بر پایه اخلاق، عقلانیت و اتحاد برشمردوگفت: اتحاد میان امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی، اقتدارآفرین و بازدارنده است.
آیتالله مصطفی محامی با اشاره به تحولات اخیر در فلسطین، گفت: اتحاد میان امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی، اقتدارآفرین و بازدارنده بوده همانگونه که اتحاد ملت ایران، قدرتی بیبدیل در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: اگر این اتحاد مقدس در سطح کل امت اسلامی شکل گیرد، دشمن جرأت تعرض به مسلمانان را نخواهد داشت و بسیاری از فتنهها و نسلکشیها از جمله در غزه، رخ نخواهد داد.
خطیب جمعه زاهدان با تجلیل ازرشادتهای شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: عزت امروز ایران اسلامی مرهون فداکاریهایی است که از صدر اسلام تا شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان امنیت و حرم تقدیم شده است.
آیتالله محامی با تسلیت به کشورهای پاکستان و افغانستان بهدلیل جان باختن هزاران نفر در حوادث سیل و زلزله، خواستار همیاری دولتها و ملتهای اسلامی برای کمک به آسیبدیدگان این کشورها شد.
وی با اشاره به برگزاری «همایش بینالمللی وحدت و تقریب» در هفته آینده در زاهدان، اظهار امیدواری کرد که سیستان و بلوچستان همچنان در ترویج وحدت و تقریب در کشور پیشتاز باشد.