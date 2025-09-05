مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، از تکمیل وبهره برداری از ۲۷ مدرسه جدید با ۱۶۱ کلاس درس تا مهرماه درسطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران، از تکمیل وبهره برداری از ۲۷ مدرسه جدید با ۱۶۱ کلاس درس تا مهرماه وهمزمان با شروع سال تحصیلی درسطح استان خبر داد.

" مهدی استادیان" که به همراه " رضاحاجی پور " نماینده مردم شهرستان آمل از طرح‌های نیمه کاره آموزشی شهرستان آمل بازدید به خبرنگار صداوسیما گفت: افتتاح چند مدرسه همزمان با هفته دولت درمازندران شروع شده و به تدریج نیز مدارس نیمه کاره باقیمانده نیز درحال تکمیل وتجهیز هست که تا پیش از شروع بازگشایی مدرسه‌ها تحویل آموزش وپرورش شود.

وی افزود: با افتتاح مدرسه‌های جدید حدود ۲۷ هزار متر مربع به فضا‌های آموزشی آموزش وپرورش درسطح مازندران اضافه خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس مازندران همچنین با اشاره به اینکه ۵ طرح مهم آموزش با مشارکت خیرین و اعتبار‌های ملی درشهرستان آمل اکنون درحال ساخت است، تصریح کرد، مدرسه شش کلاسه اوجی آباد و فازنخست مجتمع آموزشی روستای رزکه حداکثر تا نیمه نخست مهرماه تحویل دانش آموزان وآموزش وپرورش داده خواهد شد.

استادیان درخصوص مجتمع بزرگ آموزشی و ورزشی که با مشارکت کامل خیرمدرسه ساز درکنارهنرستان چهل شهید آمل درحال ساخت است، گفت: روند ساخت این مجتمع بزرگ آموزشی وورزشی مطلوب است و مطابق برنامه ریزی شده درحال ساخت وامیدواریم حداقل تا سال آینده این طرح مهم آموزشی وورزشی درآمل بهره برداری شود.

وی اضافه کرد، دو مدرسه دیگر در روستا‌های حاجی آباد و ورامده " درقالب موسسه خیریه چترخوشبختی وکمک دولت درحال ساخت است که تا نیمه دوم آبان امسال افتتاح و تحویل آموزش وپرورش شهرستان آمل خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیزمدارس مازندران، سهم بری شهرستان آمل امسال از اعتبار‌های ملی واستانی درحوزه طرح‌های عمرانی این اداره کل را مطلوب ارزیابی کرد وگفت، درحوزه‌های تجهیز وسایل گرمایشی، آُسفالت مدارس، تجهیزات ورزشی وآموزشی کمک قابل توجهی به مدارس شهرستان آمل شده است.

استادیان گفت: سهم طرح‌های عمرانی آموزش و پرورش در مازندران از مجموع اعتبارات استانی حدود چهار درصد است که انتظار داریم با همراهی مسوولان و پیگیری طرح‌های مدرسه‌سازی در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، این سهم‌بری در اعتبارات ۱۴۰۴ به هشت درصد افزایش یاب.

وی یادآورشد، از کل اعتبارات عمرانی استان حدود چهار درصد به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد که این رقم در استان‌های دیگر بیشتر است.