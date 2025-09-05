پخش زنده
ورزشکاران قمی با ۵ مدال، روز نخست رقابتهای پاراشنای قهرمانی کشور را پشت سر گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روز نخست رقابتهای پاراشنای قهرمانی کشور با کسب پنج مدال رنگارنگ نمایندگان قم به پایان رسید.
اسماعیل اسدی نماینده قم در ماده ۱۰۰ متر پروانه به عنوان قهرمانی رسید و در ۱۰۰ قورباغه هم بر سکوی دومی ایستاد.
طاها هاشمی دیگر شناگر قمی در ۴۰۰ متر آزاد نایب قهرمان شد و در ۱۰۰ متر قورباغه هم این عنوان را تکرار کرد.
علی زارعی در ۱۰۰ متر آزاد به عنوان نفر دوم به خط پایان رسید و به نشان نقره دست یافت.
بیست و ششمین دوره پاراشنای قهرمانی کشور با حضور ۲۱۴ ورزشکار از سراسر کشور در دو بخش جانبازان و توانیابان، نابینایان و کم بینایان به میزبانی تهران در حال برگزاری است.