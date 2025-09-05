به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام محی‌الدینی گفت: ستاد نماز جمعه مهریز در میان ۵۴۰ ستاد نماز جمعه کشور، رتبه اول کشوری در محور تولیدات هنری و رسانه‌ای را به دست آورد که این افتخاری برای مردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های عبادی و سیاسی افزود: نماز جمعه مهریز به‌واسطه همراهی خادمین ستاد، مجریان و مکبران نوجوان، روابط عمومی دفتر امام جمعه و تلاش خبرنگاران، توانسته جایگاه ممتازی در سطح کشور کسب کند و این موفقیت مرهون همدلی و مشارکت جمعی است.

محی‌الدینی تأکید کرد: مهریز در عرصه‌های مختلف ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و امروز این دستاورد نشان داد که این شهرستان می‌تواند همچنان در مسیر افتخارآفرینی بدرخشد.

امام جمعه مهریز این افتخار ملی را به مردم شهرستان تبریک گفت و از همه دست‌اندرکاران نماز جمعه به‌ویژه خادمین ستاد و فعالان رسانه‌ای تقدیر و تشکر کرد.