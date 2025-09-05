محمد نورانی، بوکسور وزن ۷۵ کیلوگرم ایران با شکست مقابل حریفی از اوکراین از ادامه رقابت‌ها بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از روز گذشته پنجشنبه به میزبانی انگلیس و در بندر لیورپول آغاز شده و تیم ایران با هشت بوکسور و هدایت همایون امیری در این رویداد شرکت کرده است.

امروز جمعه تیم ایران، دو نماینده دارد که ابتدا محمد نورانی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف پاول ایلیوشا از اوکراین رفت و در پایان سه راند، با حساب سه بر دو شکست خورد و حذف شد.

در ساعات پایانی امشب، امیر اسماعیلی در وزن ۹۰+ کیلوگرم با کاپرو اوسکار از لهستان مبارزه خواهد کرد.

از چهار بوکسور ایران که تا کنون بالای رینگ رفته‌اند، تنها علی حبیبی‌نژاد به برتری رسیده و سینا حسن‌پور، میثم قشلاقی و محمد نورانی حذف شده‌اند.