همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) با حضور گسترده مردم سردشت برگزار شد و نشاط و همدلی را در این شهر رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، به مناسبت سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و آغاز هفته وحدت، همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی با حضور پرشور حدود هفت هزار نفر از شهروندان سردشتی برگزار شد.

در این برنامه که صبح جمعه از میدان قدس آغاز و تا پارک گولان ادامه داشت، خانواده‌ها و جوانان سردشتی مسیر سه کیلومتری را همراه با شور و نشاط پیمودند و روزی متفاوت را رقم زدند.

این همایش جلوه‌ای از همدلی و نشاط اجتماعی بود که با هدف ترویج فرهنگ ورزش، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد فضایی شاد در جامعه برگزار شد. در پایان نیز به قید قرعه به ۲۵ نفر از شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شد.