دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری که از هند و روسیه پس از دیدار رهبران آنها با شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین و پیشبرد نظم نوین جهانی از سوی پکن با همراهی مسکو و دهلی نو ناراضی است، بیان کرد: هند و روسیه را به چین باخته‌ایم.

ترامپ: هند و روسیه را به چین باخته‌ایم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در پستی در شبکه‌های اجتماعی به همراه عکسی از رهبران چین، روسیه و هند در کنار یکدیگر در اجلاس تیانجین چین نوشت: «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین نقطه چین، باخته‌ایم. باشد که آنها آینده‌ای طولانی و مرفه با هم داشته باشند!»

ترامپ پیش از این، همزمان با برگزاری مراسم رژه نظامی روز پیروزی در پکن، نسبت به نزدیک شدن رهبران چین، روسیه و کره شمالی ابراز نگرانی کرد و مدعی شد: دنبال توطئه علیه آمریکا هستید.

رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: لطفاً در حالی که مشغول توطئه علیه ایالات متحده آمریکا هستید، گرم‌ترین درود‌های من را به ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) و کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی) برسانید.

مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیستی روز چهارشنبه در میدان تیان‌آن‌من در مرکز پکن برگزار شد.

پکن برای نخستین بار موشک هسته‌ای استراتژیک بین قاره‌ای دی اف- ۵ اس را به نمایش گذاشت. این موشک با سوخت مایع ساخته شده و شعاع برد آن کل سیاره زمین را پوشش می‌دهد.