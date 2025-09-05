به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در جلسه گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرزی و زیرساختی استان گفت: استفاده حداکثری از امکانات مرزی و منطقه آزاد، توسعه صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی استان را تضمین خواهد کرد.

هادی حق شناس با اشاره به نقش مهم مرز آستارا به‌عنوان تنها مرز زمینی و دریایی گیلان، افزود: آستارا ظرفیت ویژه‌ای برای تجارت و حمل‌ونقل کالا دارد و باید از این مزیت به بهترین نحو استفاده شود.

وی وضعیت صادرات استان در پنج ماه گذشته را خوب توصیف کرد و افزود: در همین مدت، محصولات صادراتی استان افزایش ۲۶ درصدی داشتند که این امر نشان‌دهنده توانمندی استان در توسعه تجارت و فرصت‌های بالقوه برای فعالان اقتصادی است.

استاندار با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها و امکانات منطقه آزاد انزلی گفت: ایجاد انبار‌ها و سیلو‌های مدرن، بهره‌برداری از ظرفیت ریلی و دریایی استان و تقویت تجهیزات حمل‌ونقل، تحول عظیمی در حوزه صادرات ایجاد خواهد کرد، از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نه تنها تجارت را تسهیل می‌بخشد، بلکه به رشد اقتصادی پایدار استان کمک می‌کند.

حق شناس تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که قوانین تجارت داخلی و بین‌المللی را به بهترین شکل اجرا کنیم و با همکاری نهاد‌های دولتی و امنیتی، موانع صادراتی کاهش یابد.