به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محسن دیداری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی راهکان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده جهرم - شیراز به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس، ۱۷۰ ثوب انواع پوشاک، ۱۵۴ عدد عروسک، ۶ کارتن قهوه و ۹۰ عدد توپ بدون مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه ارزش کالا‌های مکشوفه توسط کارشناسان، ۲ میلیارد ریال برآورد شد، اظهارداشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.