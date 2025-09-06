پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خفر از توقیف اتوبوس حامل پوشاک و اسباببازی بدون مجوز در جاده جهرم - شیراز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محسن دیداری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی راهکان هنگام کنترل خودروهای عبوری در جاده جهرم - شیراز به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس، ۱۷۰ ثوب انواع پوشاک، ۱۵۴ عدد عروسک، ۶ کارتن قهوه و ۹۰ عدد توپ بدون مجوز قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان، ۲ میلیارد ریال برآورد شد، اظهارداشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.