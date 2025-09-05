پخش زنده
دومین همایش اقتصاد دریامحور با اجلاس بینالمللی سرمایهگذاری و تجارت آبان امسال به میزبانی کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این همایش با حضور هیئتهای تجاری داخلی و خارجی، سرمایهگذاران، نهادهای مالی، سفرای خارجی، شرکتها و هلدینگهای صنعتی و مسئولان کشور برگزار میشود.
ارائه بستههای سرمایهگذاری، معرفی فرصتهای صادرات خدمات فنیمهندسی، مذاکرات تجارت بنگاه به بنگاه، برگزاری کارگاههای آموزشی، ظرفیتسنجی تشکیل شرکتهای صادراتی و معرفی ظرفیتهای جدید اقتصادی از رویکردهای همایش امسال است.
پیشنشستهای تخصصی با حضور فعالان اقتصادی به میزبانی تهران شهریور در اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و مهر امسال در دانشگاه تهران برگزار خواهند شد.
علاقمندان برای حضور در این رویداد میتوانند با شماره تلفنهای ۰۹۰۰۲۰۵۲۵۰۱ و یا ۸۸۷۶۲۵۴۴ با پیش شماره ۰۲۱ تماس بگیرند.