پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استهبان از توقیف کامیون حامل سوخت غیرمجاز در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حجتالله احمدیان گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از جادههای اصلی شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را توقیف کردند.
وی افزود: در بررسیهای انجام شده مشخص شد این کامیون حامل ۱۸ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز قانونی است.
فرمانده انتظامی استهبان اظهارداشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
سرهنگ احمدیان تاکید کرد: برخورد با قاچاقچیان سوخت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.