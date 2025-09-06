به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حجت‌الله احمدیان گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از جاده‌های اصلی شهرستان به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد این کامیون حامل ۱۸ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی استهبان اظهارداشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ احمدیان تاکید کرد: برخورد با قاچاقچیان سوخت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.