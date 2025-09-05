پخش زنده
دبیر جشنواره لباس اقوام و رودوزیهای سنتی از حضور ۴۰ هنرمند از ۱۷ استان در این رویداد فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،اشرف کاظمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین در خصوص این جشنواره گفت:جشنواره لباس اقوام و رودوزیهای سنتی شامل حدود ۴۰ میز از ۱۷ استان مختلف کشور است.
وی با بیان اینکه برخی از غرفهها به صورت سیاه چادر و با هدف معرفی پوشش و فرهنگ ایل عشایر قزوین، برپا شده است افزود:در این رویداد، لباسهای اقوام از ۲۲ استان مختلف به نمایش گذاشته شده و طراحان مد و لباس استان قزوین فرصت خواهند داشت تا طرحهای جدیدی را بر اساس لباسهای محلی ارائه کنند.
دبیر جشنواره لباس اقوام و رودوزیهای سنتی در پایان اظهار داشت:این جشنواره به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت و در هر روز طراحان جوان از دانشگاهها و بخشهای خصوصی دعوت میشوند تا هنر خود را در طراحی لباسهای اجتماعی به نمایش بگذارند.