یک عضو ارشد حزب الله لبنان گفت: این حزب حق دارد در اعتراض به تصمیمات دولت از آن استعفا دهد یا اعتراضات خیابانی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صداوسیما، غالب ابوزینب عضو شورای سیاسی حزب الله در گفت‌و‌گو با الجزیره گفت: همه وزرای ما در اعتراض به اصرار دولت بر بحث درباره طرح انحصار سلاح، از جلسه هیئت وزیران خارج شدند.

وی تصریح کرد: خروج وزرای احزاب دوگانه شیعه از جلسه دولت به این معنی است که لبنان با یک معضل سیاسی بسیار خطرناک رو‌به‌رو است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور و نخست وزیر، مسئولیت اصلی آنچه در جلسه هیئت وزیران رخ داد را بر عهده دارند.

این عضو ارشد حزب الله ادامه داد: گام بعدی شیعیان بر اساس تحولات و نتایج مربوط به جلسه دولت تعیین خواهد شد.

ابوزینب تصریح کرد: قضاوت در مورد موضع ارتش لبنان در قبال بحران خلع سلاح زود است و ما بعدطرحی را که ارائه کرده است، ارزیابی خواهیم کرد.

عضو ارشد شورای سیاسی حزب الله خاطر نشان کرد: ما حق داریم به خیابان برویم یا از دولت استعفا دهیم و همه گزینه‌های مناسب برای اقدام آینده را بررسی می‌کنیم.