آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران پیش از دیدار با گوام
بازیکنان امیدرضا روانخواه در تیم فوتبال امیدهای کشورمان به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما
، آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران برای آمادهسازی دیدار با گوام از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (جمعه) به وقت محلی در یکی از زمینهای چمن استادیوم کریکت زائد شهر ابوظبی برگزار شد.
امید روانخواه، سرمربی تیم امید پیش از شروع تمرین بار دیگر از شاگردانش خواست بازی با هنگکنگ را فراموش کنند و همه تمرکز خود را برای بازی فردا بگذارند.
وی با اصرار بر روی کارهای تاکتیکی نکات لازم را به بازیکنانش خاطر نشان کرد.
سرمربی تیم فوتبال امید تأکید کرد غفلت برابر هر حریفی ممکن است تاوان زیادی داشته باشد، بنابراین فقط به فکر بازی دوم باشید.
با توجه به اینکه سه بازی مقدماتی زیر ۲۳ سال هر ۳ روز برگزار میشود، روانخواه قصد دارد از ترکیب متفاوتی نسبت به بازی با هنگکنگ استفاده کند.
تیم امید فردا در دومین بازی مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال از ساعت ۱۸ به وقت تهران به مصاف گوام میرود. شاگردان روانخواه در نخستین بازی برابر هنگکنگ به پیروزی ۴ بر صفر دست پیدا کردند.