به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان‌غربی طی روز‌های پنجشنبه و جمعه، ۱۳ و ۱۴ شهریور برگزار شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفتند.

در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها، تیم شهرداری گوگ‌تپه در ورزشگاه آزادی مهاباد و با حمایت هوادارانش موفق شد تیم امیدآفرینان میاندوآب را در دیداری پرگل با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.

تیم پرسپولیس حاجی‌خوش، دیگر نماینده مهاباد هم روز گذشته در خانه با نتیجه ۲ بر ۱ تیم آگرین سردشت را مغلوب کرد.





نتایج کامل هفته نهم به شرح زیر است:

پرسپولیس حاجی‌خوش مهاباد ۲ – ۱ آگرین سردشت

پاریزر پیرانشهر ۲ – ۰ سینگان اشنویه

پاس ارومیه ۱ – ۰ روناهی ارومیه

شهرداری گوگ‌تپه مهاباد ۳ – ۲ امیدآفرینان میاندوآب

اورین خوی ۴ – ۲ آسایش میاندوآب

محمدیار نوین ۲ – ۱ شهدای شاهین‌دژ