تیم شهرداری گوگتپه در دیداری مهیج از هفته نهم لیگ برتر فوتبال استان توانست با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ امیدآفرینان میاندوآب را شکست دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال آذربایجانغربی طی روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۳ و ۱۴ شهریور برگزار شد و تیمهای حاضر در این رقابتها به مصاف حریفان خود رفتند.
در یکی از حساسترین بازیها، تیم شهرداری گوگتپه در ورزشگاه آزادی مهاباد و با حمایت هوادارانش موفق شد تیم امیدآفرینان میاندوآب را در دیداری پرگل با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد.
تیم پرسپولیس حاجیخوش، دیگر نماینده مهاباد هم روز گذشته در خانه با نتیجه ۲ بر ۱ تیم آگرین سردشت را مغلوب کرد.
نتایج کامل هفته نهم به شرح زیر است:
پرسپولیس حاجیخوش مهاباد ۲ – ۱ آگرین سردشت
پاریزر پیرانشهر ۲ – ۰ سینگان اشنویه
پاس ارومیه ۱ – ۰ روناهی ارومیه
شهرداری گوگتپه مهاباد ۳ – ۲ امیدآفرینان میاندوآب
اورین خوی ۴ – ۲ آسایش میاندوآب
محمدیار نوین ۲ – ۱ شهدای شاهیندژ