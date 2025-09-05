همزمان با آغاز هفته وحدت و در آستانه میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص)، جشن میلاد امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیات امنای امامزاده عبدالله بافق گفت: بر اساس تاریخ، حضرت عبدالله بن موسی کاظم (ع) از سادات بزرگوار و فرزند بلافصل امام هفتم (ع) و برادر بزرگوار امام هشتم شیعیان، حضرت علی بن موسی بن الرضا (ع) و حضرت معصومه (س) است و تولد آن حضرت روز دوازدهم ربیع‌الاول سال ۱۴۳ هجری قمری است.

حجت‌الاسلام حقیقت افزود: به همین منظور و با آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد (ص) جشن باشکوهی در رواق مطهر امامزاده عبدالله برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: امامزاده‌ها حلقه وصل بین مردم و اهل بیت هستند و زائرین و مجاورین امامزاده عبدالله، ارادات خاصی به ایشان دارند و معجزات و کرامات بسیاری از ایشان دیده شده است.

حقیقت با اشاره به اینکه وجود این امامزاده یک نعمت الهی و نگینی درخشان برای بافق است، تصریح کرد: مورخان بنای اولیه این امامزاده را متعلق به قرن پنجم هجری می‌دانند.

وی ادامه داد: این زیارتگاه، بقعه‌ای بسیار زیبا و باشکوه و گنبدی عظیم دارد که کاشی‌کاری و تزئینات داخلی آن قابل توجه و گرد بودن گنبد امامزاده عبدالله از نظر معماری در دنیا کم نظیر است.

رئیس اوقاف و امور خیریه بافق نیز گفت: در طول سال حدود ۴٠٠ برنامه مختلف فرهنگی و مذهبی در آستان مقدس امامزاده عبدالله برگزار می‌شود.

علیزاده افزود: عمده این برنامه‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی بوده که شامل برگزاری مراسم‌های مختلف در ایام شهادت و ولادت‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی است.