معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، میدان پویا را یکی از برنامههای اولویت دار معاونت تربیت بدنی و سلامت، دانست که بر پایه مشارکت و اولویت محرومیت زدایی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفری در دوره آموزشی معاونان تربیت بدنی و سلامت استانهای کشور که به مدت دو روز در اردوگاه شهید باهنر برگزار میشود بحث خود را در قالب اجرای فعالیت ها در شرایط جدید، گسترش بهره برداری از فناوری های نوین، شهرنشینی و رواج زندگی ماشینی مطرح وگفت: این موارد کودکان و نوجوانان و خانوادهها را با معضل کم تحرکی روبه رو کرده است این امر منجر به رفتارهای ناسالم در حوزه سلامت جسمی، روانی و کاهش نشاط و شادابی شده است لذا باید زمینه ضرورت توجه به تربیت بدنی و سلامت و برنامه ریزی اصولی و هدفمند برای هدایت رفتاری و شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان فراهم شود.
وی افزود: لازم است اسناد بالادستی را بشناسیم؛ سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی، برنامه ابلاغی وزیر آموزش و پرورش، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، برنامه هفتم پیشرفت کشور جز اسنادی هستند که باید در مسیر اجرای فعالیت ها، مطالعه شوند.
جعفری گفت: در سند تحول بنیادین بر تربیت دانش آموز براساس ۶ ساحت تاکید شده که یکی از این ساحتها تربیت زیستی و بدنی است؛ در این بخش به برنامههای سلامت محور، ورزش و موضوع تربیت بدنی اشاره شده است.
وی افزود: براساس نقشه راه اجرایی سازی سند تحول بنیادین، الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین طراحی شده است که مسیر اجرای فعالیتها را مشخص میکند. ضروری است درک خوبی از سند تحول بنیادین، نقشه اجرایی سازی آن و الگوی مدرسه تراز داشته باشیم.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش همچنین اظهار کرد: براساس اسناد بالادستی، سیاستهای معاونت را در قالب مدرسه محور کردن فعالیت ها، کیفیت محور کردن فعالیت ها، تعمیم و فراگیر محور کردن فعالیت ها، برنامه محور کردن فعالیت ها، علمی و تخصصی محور کردن فعالیت ها، ارتقای عدالت تربیتی و محرومیت زدایی، مشارکت محور کردن فعالیتها تعریف کردیم.
جعفری در ادامه صحبتهای خود، میدان پویا را یکی از برنامههای اولویت دار معاونت تربیت بدنی و سلامت، دانست که بر پایه مشارکت و اولویت محرومیت زدایی اجرا میشود.
وی رویکردهای دولت چهاردهم در آموزش و پرورش را برشمرد و گفت: توسعه عدالت آموزشی و تربیتی یکی از این رویکردهاست؛ در این موضوع نیرو (کمی و کیفی)، فضا (آموزشی، پرورشی، ورزشی، بهداشتی)، اعتبارات، تجهیزات (ورزشی، بهداشتی و پرورشی) مورد توجه است.
معاون وزیر رویکرد دیگر را کیفیت بخشی اعلام و عنوان کرد: این موضوع در قالب مدیریت مدرسه، کلاس درس معلم و استاندارد بودن فضا و تجهیزات محقق خواهد شد.
به گفته جعفری الگوی مفهومی براساس این رویکردها طراحی شده است؛ در این الگو اهداف و انتظارات مشخصی درنظر گرفته شده است که به ترویج سبک زندگی سالم و فعال میانجامد.
وی در ادامه فعالیت در ساعت رسمی و خارج از ساعت رسمی مدرسه، اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی و مهارت آموزی ورزشی، تنوع بخشی به فرصتها و محیطهای یادگیری، تقویت نشاط، سرزندگی و امیدآفرینی، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و ... را از جمله اهداف مدنظر اعلام کرد.
جعفری اضافه کرد: میدان همدلی در قالب مشارکت محوری، میدان پویا در راستای ترویج سبک زندگی سالم و پویا و میدان شمیم یا شبکه ملی یادگیری منابع انسانی در راس فعالیتهای معاونت تربیت بدنی و سلامت خواهد بود.
معاون تربیت بدنی و سلامت یکی از راهبردها و استراتژیهای اصلی این معاونت را موضوع آموزش دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد.