رئیس رسانه ملی در نشست با جمعی از جهادگران نخبه خراسان جنوبی در فردوس: رمز پیروزی در مقابل فتنه های دشمنان، حضور و مشارکت مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس رسانه ملی در جمع جهادگران نخبه استان در شهرستان فردوس گفت: حرکت‌های مردمی نقش بزرگی در بقای نظام دارند و توجه ویژه رسانه ملی در دوره تحول، برجسته‌سازی همین عنصر هویتی یعنی حضور مردم در صحنه است.

جبلی افزود: رسانه ملی وظیفه خود می‌داند، حداکثر استفاده را در معرفی و تدوین حرکت‌های جهادی و مردمی داشته باشد و در همین راستا مستند‌های فاخر و برنامه‌های متنوعی با همکاری جبهه فرهنگی و ظرفیت‌های گوناگون در شبکه‌های مختلف تولید می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص گفت: در شبکه یک برنامه به توان مردم با تمرکز بر حرکت‌های مردمی و جهادی، در شبکه افق عصر جهاد، در شبکه خاوران مستند حس خوب زندگی تولید و پخش شده است و این روند ادامه خواهد داشت و هر سال بر حجم کمی و کیفی برنامه‌هایی که هویت مردم را برجسته می‌کنند افزوده خواهد شد.

رئیس رسانه ملی همچنین در این نشست گفت: به مناسبت نامگذاری سال سرمایه‌گذاری برای تولید، رسانه ملی ویژه‌برنامه‌ای با عنوان ایران جان را تدارک دیده است که طی آن همه استان‌های کشور به مدت یک هفته در تمامی شبکه‌های سراسری، استانی و برون‌مرزی معرفی خواهند شد.

جبلی افزود: این پویش با هدف نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان‌ها برگزار می‌شود و قرار است در ماه‌های آینده نوبت خراسان جنوبی فرا برسد و باید مدیران و مسئولان استانی و ملی از آن به بهترین شکل برای سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به پویش ایران ما گفت: در این پویش بخشی از آنتن شبکه‌های سراسری در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و شبکه خاوران در این پویش حضوری فعال دارد و در همین راستا یکی از برنامه‌های کارشناسی پزشکی مربوط به خراسان جنوبی نیز از شبکه یک به روی آنتن رفته است.

رئیس رسانه ملی با اشاره به همزمانی پخش HD با سالروز حرکت‌های جهادی، این رویداد را نشانه‌ای از همدلی و همبستگی مردم دانست که در سخت‌ترین شرایط با هدایت رهبر انقلاب، موفق به شکست فتنه‌ها شدند.

جبلی همچنین یاد و خاطره شهیدان رضایی زال و سید محمد طبسی را گرامی داشت و تاکید کرد که در تولید سریال‌های آینده، از ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به شعار سال، از برنامه‌ریزی برای معرفی استان‌ها در برنامه ایران جان خبر داد و گفت: «خراسان جنوبی سهم ویژه‌ای در برنامه «ایران ما» خواهد داشت.

جبلی در پایان با قدردانی از نمایندگان مجلس خواست در برنامه هفتم توسعه همکاری لازم را برای پیشبرد اهداف رسانه ملی داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت‌های مغفول مانده خراسان جنوبی نیازمند معرفی از قاب پر مخاطب رسانه ملی است گفت: از رسانه ملی برای تهیه و پخش برنامه ایران جان قدردانی می‌کنم، این برنامه زمینه معرفی استان‌ها به سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم کرده که اقدام ارزشمندی است.

هاشمی افزود: خراسان جنوبی دارای فرصت‌های فراوانی است که در کشور ناشناخته مانده و از طریق این برنامه می‌توانیم این فرصت‌ها را به کشور معرفی کنیم.

وی از رئیس رسانه ملی خواست سریالی مختص خراسان جنوبی ساخته شود.

نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد در مجلس هم در این جلسه گفت: رسانه ملی حتی در شرایط سخت هم وظیفه اطلاع رسانی را به موقع و دقیق و به بهترین شکل انجام می‌دهد.

نصیری افزود: خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری است که از آقای جبلی به عنوان مدیری میدانی و فعال درخواست می‌کنیم این ظرفیت‌ها را در سطح ملی بیش از پیش معرفی کنند.

امام جمعه فردوس هم با قدردانی از صدا وسیما برای تربیت نیرو‌های مومن و انقلابی گفت: از صدا وسیما برای تربیت نیرو‌های مومن و انقلابی تشکر می‌کنیم.

حجت الاسلام شاکری افزود: همچنین از صدا وسیما برای اینکه با سایر استان‌ها برای شناسایی حرکت‌های جهادی ارتباط برقرار کردند تشکر می‌کنیم.

وی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف حرفی برای گفتن دارد و یکی از افتخارات حرکت‌های جهادی است که رهبر معظم انقلاب با حضور خود در زلزله سال ۴۷ به همه معرفی کردند.

هنری مسئول بسیج سازندگی استان هم با اشاره به اینکه تبیین حرکت‌های جهادی در فردوس موجب گسترش این حرکت‌ها در کشور شده است افزود: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۴۷ در شهرستان فردوس خود مبدع حرکت‌های جهادی بودند و از آن سال به بعد حرکت‌های جهادی در کشور پایه گذاری شد.

کفاشی مسئول مجمع جهادگران استان هم با قدردانی از رسانه ملی برای انعکاس فعالیت‌های گروه‌های جهادی گفت: در خراسان جنوبی ۶ جهادگر آسمانی داریم که درخواست داریم از زندگی آنان مستند ساخته شود.

امام جمعه اسلامیه با بیان اینکه معرفی فرهنگ جهادی به عنوان یک حرکت پیشرو در جهان شناخته می‌شود گفت: امروز فرصت ارزشمندی برای مردم ایران فراهم شده است تا فرهنگ جهادی را به عنوان یک حرکت پیشرو در جهان معرفی کنند.

حجت الاسلام عرب با اشاره به کمبود امکانات رسانه‌ای در استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: انتظار داریم به حوزه خبرنگاران و مستندسازان در شهرستان‌ها توجه بیشتری شود و امکانات لازم در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوانند فعالیت‌های رسانه‌ای مؤثرتری داشته باشند.

حجت الاسلام مرادی از روحانیون جهادگر استان هم در این نشست گفت: حرکت رهبر معظم انقلاب در سال ۴۷ آغاز حرکتی تمدن ساز و ادامه دار بود که در پی آن نیرو‌هایی در تراز انقلاب پرورش یافتند.





در این نشست صمیمی همچنین جمعی از جهادگران خواسته‌ها و مطالباتی را مطرح کردند.