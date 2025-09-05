\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645\u06cc\u062a \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0637\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0646\u0642\u0627\u0637 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n