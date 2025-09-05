به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی باشگاه‌های کشور که از ۱۱ شهریور با حضور ۱۰ تیم به میزبانی تبریز آغاز شده بود، امروز جمعه ۱۴ شهریور با برگزاری سه دیدار به پایان رسید.

هیات هاکی مرکزی و موبایل مرکزی اصفهان برای تعیین رتبه‌های پنجم و ششم به مصاف هم رفتند که این بازی در زمان قانونی با تساوی سه بر سه به پایان رسید و در ضربات پنالتی نماینده اصفهان چهار بر سه فائق آمد تا رتبه پنجم را به خود اختصاص بدهد.

دیدار رده‌بندی مابین محاویس سمنان و نفت و گاز گچساران برگزار شد. در پایان این بازی دراماتیک، اما محاویس سمنان با برتری سه بر دو جایگاه سوم را از آن خود کرد.

کارا ماشین تبریز و صبا سازه الوند همدان برگزار کننده فینال مسابقات بودند که در نهایت نماینده تبریز پنج بر چهار به برتری رسید و قهرمان پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هاکی سالنی شد.

رتبه تیم‌ها در پایان پانزدهمین دوره لیگ برتر هاکی سالنی به شرح زیر است:

مقام اول: کارا ماشین تبریز

مقام دوم: صبا سازه الوند همدان

مقام سوم: محاویس سمنان

تیم چهارم: نفت و گاز گچساران

تیم پنجم: موبایل مرکزی اصفهان

تیم ششم: هیات هاکی مرکزی

تیم هفتم: پگاه زنجان

تیم هشتم: هتل سنگسر سمنان

تیم نهم: هیات هاکی مازندران

تیم دهم: هیات هاکی اردبیل