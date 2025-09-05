به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از النشره لبنان، پول مرقص وزیر اطلاع رسانی دولت لبنان در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست کابینه اعلام کرد که شورای وزیران این کشور تصمیم گرفته صحبت‌ها در خصوص طرح ارتش برای خلع سلاح مقاومت و مذاکرات مربوط به آن را محرمانه نگه دارد

وی ادامه داد که شورای وزیران به طرح ارتش مبنی بر انحصار سلاح در اختیار دولت این کشور گوش داده و از آن استقبال کرده است.