به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح قاضی در در مدارس گیلان گفت: این طرح قرار است با هدف کاهش جرم و بزهکاری در میان دانش‌آموزان و ارتقای سطح سواد حقوقی آنان در مدارس اجرا شود.

حجت الاسلام رضازاده افزود: در طرح قاضی در مدرسه، قضات دادگستری در مدارس حضور پیدا می‌کنند و به دانش‌آموزان آموزش‌های لازم از مفاهیم حقوقی و فرآیند‌های قضایی را ارائه می‌دهند تا این قشر با حقوق و وظایف قانونی خود در جامعه آشنا شوند.

وی همچنین در راستای ارائه خدمات حقوقی به هموطنان به طرح هر مسجد یک حقوقدان اشاره کرد و گفت: برابر با سند تحول قضایی و در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه برای ارتقاء دانش حقوقی آحاد جامعه و ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم استان، طرح هر مسجد یک حقوقدان به عنوان یک دستورالعمل در حال اجراء است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم گیلان افزود: در سال جاری نیز ۲۲ جلسه مشاوره حقوقی در مساجد استان برگزار شده است که مسئول اجرای این طرح معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری است.