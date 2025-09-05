به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: همایش مدرسه یاران با حضور ۳۰۰ نفر از فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد.

رضا شاهسواری هدف از برگزاری این همایش را قدردانی از اولیای دغدغه‌مند و مشارکت‌گر در ارتقای نظام آموزشی دانست و افزود: این مراسم، نخستین همایش «مدرسه یاران» در استان قم است.

وی با بیان اینکه در آستانه بازگشایی مدارس، این مراسم فرصتی برای تبیین سیاست‌های انجمن‌های اولیاء و مربیان و ایجاد انگیزه بیشتر برای همراهی با نظام تعلیم و تربیت بود گفت: مدرسه یاران در واقع اولیای دانش آموزان هستند که در چهار حوزه مالی، عمرانی، آموزشی و فکری، نقش مؤثری در بهبود شرایط مدارس ایفا می‌کنند.

این مراسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مدیران استانی در اردوگاه ۱۵ خرداد برگزار شد و در پایان هم از پوستر مدرسه اولیاء رونمایی شد.