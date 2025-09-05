پخش زنده
در یکی از عملیاتهای نیروی هوافضای سپاه علیه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر، رزمندگان ما با وجود هدف قرار گرفتن سکوی پرتاب توسط دشمن، مأموریت شلیک موشکها را با موفقیت به انجام رساندند؛ دو تن از این نیروها در روایتی گفتند که تنها در آن لحظات، دفاع از عزت و امنیت ۸۵ میلیون ایرانی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روزهایی که چشم جهانیان به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دوخته شده بود، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ایثار و جانفشانی، بخشی از اقتدار دفاعی کشور را به نمایش گذاشتند.
عملیاتی که طی آن موشکهای ایرانی با دقت بالا مواضع رژیم صهیونیستی را در سرزمینهای اشغالی هدف قرار داد، نهتنها برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران رقم زد، بلکه نشان داد امنیت و عزت مردم این سرزمین نتیجه تلاش و فداکاری نیروهایی است که جان خود را در طبق اخلاص گذاشتهاند.
دو تن از این رزمندگان که به دلیل ملاحظات امنیتی امکان معرفی آنان وجود ندارد، در گفتوگویی با در برنامه بدون تعارف، گوشهای از لحظات حساس عملیات و شرایط سختی که پشت سر گذاشتند را روایت کردند.
یکی از این رزمندگان در روایت خود از لحظه شلیک موشکها گفت: «مأموریت ما پرتاب موشک به سمت مواضع رژیم صهیونیستی بود. من نزدیکترین فرد به سکوی پرتاب (لانچر) بودم، در فاصله حدود ۱۰ تا ۱۵ متری. درست در همان لحظه که آماده شلیک بودیم، دشمن سکوی موشکی که در اختیار بنده بود را مورد هدف قرار داد. ترکشها در هوا پخش شد و من چند متر آنطرفتر پرت شدم. دچار سوختگی در دست، کمر، شکم و پا شدم، اما به همکارم گفتم به جای کمک به من، سریعتر به بقیه اطلاع دهید که شلیکها انجام شود. برای ما مهم بود که موشکها به موقع پرتاب شوند و مأموریت به سرانجام برسد.»
رزمنده دوم در ادامه با اشاره به صحنهای که پس از اصابت به سکو رقم خورد، بیان کرد: «وقتی خیالم راحت شد که آقا مهدی از منطقه خطر دور شده، برای شلیک موشک رفتم، اما یکی از موشکها پس از انفجار روی زمین میچرخید و شعلهور بود. همان لحظه حس کردم ممکن است به سمت من بیاید و برخورد کند همان لحظه پشتم را نگاه کردم و دیدم که موشک بهسمت من میآید بلافاصله روی زمین دراز کشیدم و موشک از روی بدنم عبور کرد و کمر و پاهایم در آتش سوخت، اما تنها چیزی که در ذهنم بود، یاد ۸۵ میلیون ایرانی بود که منتظر بودند این موشکها شلیک شوند. به یاد شهدای کشور و حملات دشمن به تهران افتادم و همین انگیزهای شد تا دوباره خودم را به سکو برسانم و شلیک موفقی را انجام دهم. خدا را شکر، نتیجه عملیات بسیار موفقیتآمیز بود و چندین موشک دقیقاً به اهداف تعیینشده در سرزمینهای اشغالی اصابت کرد.»
وی با اشاره به روحیه حاکم بر نیروها اظهار کرد: «در آن لحظه ۴ شلیک را انجام دادیم که بسیار موفقیتآمیز بود، زیرا تصاویر اصابت آن به سرزمینهای اشغالی را بعد از انجام عملیات مشاهده کردیم. این موفقیت کار ما نبود، بلکه نصرت الهی و مدد حضرت زهرا (س) بود که یاریمان کرد.»
رزمنده اول در ادامه سخنانش بیان کرد: «همه بچهها تا پای جان کنار سکوها ایستاده بودند.»
رزمنده دوم در ادامه با اشاره به سخنی از سردار حاجیزاده، گفت: «بارها سردار حاجیزاده تأکید کردهاند که ما پیشمرگ مردم هستیم. همین باور در دل همه همکاران وجود دارد و هیچکس بهخاطر سختیها عقبنشینی نکرد.»
وی افزود: «در آن روزها هیچکس را مجبور نمیکردند پای سکو حاضر شود بلکه داوطلبان زیادی بودند که میخواستند در این مأموریت شرکت کنند. این یک شغل نیست، یک اعتقاد است. ما جانمان را کف دست گرفتهایم تا امنیت مردم و عزت ایران حفظ شود زمانیکه برای اجرای مأموریت میرویم ذکر یا فاطمه الزهرا (س) بر روی لبها داریم و زیر لب، جان من فدای ایران را زمزمه میکنیم.»
این نیروی هوافضای سپاه در پایان با تأکید بر توانمندیهای موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: «توان نیروی هوافضا بسیار فراتر از آن چیزی است که دشمن تصور میکند. اگر رژیم صهیونیستی یا هر دشمن دیگری مرتکب خطا شود، پاسخ ما کوبندهتر خواهد بود. تونلهای موشکی ما پر از تجهیزات است و نیروها با روحیهای جهادی آماده پاسخ در لحظه هستند. نیروی هوافضای سپاه شگفتیهای بسیاری دارد که هنوز از آن رونمایی نکرده و منتظر یک خطا از دشمن است.»
این دو رزمنده در پایان پیام مشترکی به مردم ایران دادند: «همانطور که در عملیات اخیر دیدید، با وجود همه فشارها، نیروهای ما مقتدرانه ایستادند و مأموریت را به پایان رساندند. با وحدت و همدلی مردم توانستیم مقابل دشمن بایستیم و امروز هم بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی مردم نیاز داریم تا نقشههای دشمنان نقش بر آب شود.»