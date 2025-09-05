موسم ربیع است و آئین‌های جشن و سرور میلاد پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) امروز‌ها وجه مشترک مسلمانان شیعه و سنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در روزگاری که دشمنان اسلام و انسانیت در تلاشند تا بین شیعه و سنی در جهان شکاف ایجاد نموده و به اهداف شوم خود دست یابند مسلمانان اهل تسنن و تشیع، اما دوشا دوش هم و با وحدتی مثال زدنی آئین‌های جشن هفته وحدت را در جای جای شهرستان برگزار می‌کنند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه شهرستان تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز مسئله وحدت در جامعه یکی از مسائل بسیار اساسی و ضروری در جامعه و خصوصا کشور عزیزمان است..

امام جمعه تکاب افزود: وحدت بین مردم، اقوام و مذاهب یکی از مسئله‌های اساسی و مهم در کشور ماست و باید به این مهم اکتفا شود که الحمدالله تا به امروز محقق شده است.

ماموستا موسوی امام جمعه اهل تسنن تکاب نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اگر وحدت داشته باشیم و با اتحاد و برادری در کنار هم باشیم قطعا توطئه‌های دشمنان خصوصا آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را در نطفه خنثی خواهیم نمود.

وی گفت: تلاش ما همواره حول محور وحدت بین امت اسلامی خصوصا مسلمانان شیعه و سنی است و الحمد الله در سایه بصیرت مردم شهرستان این مهم در تکاب محقق شده است.

آیین دف نوازی و مولودی خوانی و پخش نقل و شیرینی در بین حضار پایان پخش محفل معنوی وحدت در تکاب بود