برگزاری آیین گرامیداشت هفته وحدت در ارومیه
آیین گرامیداشت هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان استانی و شهرستانی، علمای شیعه و اهل سنت و اقشار مختلف مردم در مسجد شافعی ارومیه برگزار شد.
در این مراسم، سخنرانان بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی میان شیعه و سنی در استان تأکید کرده و هفته وحدت را فرصتی برای بازخوانی پیامهای صلح، مهربانی و برادری پیامبر اسلام (ص) دانستند.
همچنین گروههای مذهبی به اجرای برنامههای فرهنگی و قرائت اشعار و مدیحهسرایی پرداخته و نماز وحدت با حضور مردم، مسئولان و روحانیون برگزار شد