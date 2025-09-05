ملی پوشان والیبال ایران وارد مانیل شدند
تیم ملی والیبال ایران پس از سفری ۱۱ ساعته از دوحه به مانیل، پایتخت فیلیپین رسید تا آخرین مرحله اردوی آمادهسازی خود پیش از آغاز رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ برگزار کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ملیپوشان والیبال کشورمان صبح امروز (جمعه ۱۶ شهریور) از دوحه عازم مانیل شدند و ساعت ۲۲:۲۰ به وقت محلی وارد فیلیپین شدند.
با هماهنگیهای انجام شده صبح جمعه ملی پوشان با کمترین زمان انتظار به صورت مستقیم و بدون معطلی به فرودگاه دوحه رفتند و سوار هواپیما شدند.
این سفر ۱۱ ساعته که ۹ ساعت و نیم پرواز آن به طول انجامید کمترین معطلی را برای بازیکنان همراه داشت و شاید برای نخستین مرتبه بود که تیم ملی کشورمان با شرایط سفری مناسب و مستقیم در اردوی پیش مقدماتی مسابقات حاضر شد.
مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، بردیا سعادت، محمد ولیزاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانشدوست، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، محمدرضا حضرتپور و آرمان صالحی ۱۴ بازیکن ایران برای حضور در این رقابتها هستند.
امیر خوشخبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، دکتر علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقرهای (ماساژور) اعضای کادر فنی و پزشکی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل میدهند.
تیم ملی والیبال ایران پیش از آغاز رقابتهای جهانی، دو دیدار دوستانه دیگر برابر تیمهای اسلوونی (۱۹ شهریور) و آلمان (۲۰ شهریور) در مانیل برگزار خواهد کرد تا با آمادگی کامل وارد مسابقات رسمی شود.
رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه در فیلیپین برگزار میشود و ایران در گروه نخست مرحله مقدماتی به ترتیب با تیمهای مصر (۲۳ شهریور – ساعت ۹ صبح به وقت تهران)، تونس (۲۵ شهریور – ساعت ۹ صبح) و فیلیپین (۲۷ شهریور – ساعت ۱۳) دیدار خواهد کرد.