امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

سهم موفقیت مدارس دولتی عادی در کنکور

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۴- ۲۱:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
اعتراف مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تخلف دو کارشناس این سازمان در ایران
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
سالگرد رونمایی از موشک بالستیک قدر، موشکی برای وحشت صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۱۳
حاشیه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان
حاشیه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان خوزستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۲
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
۱۴۰۴-۰۶-۱۲
خبرهای مرتبط

۶۰۰ مدرسه خراسان جنوبی زیر پوشش طرح عدالت آموزشی

احداث چهار هزار و ۲۵ پروژه آموزشی کشور با مشارکت خیران

نظام آموزشی نیازمند بازنگری جدی است

عارف: برنامه ریزی خوبی برای آغاز سال تحصیلی شده است

۲۴۰۰ پروژه آموزشی در کشور آماده بهره‌برداری

المپیاد‌های درون مدرسه عامل تحرک و پویایی در فضای عمومی دانش آموزان

برچسب ها: مدارس دولتی ، کنکور ، عدالت آموزشی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 