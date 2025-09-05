به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد گفت: در بازه زمانی ۷۰ روز گذشته و اجرای طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان از همه ظرفیت‌های لازم در راستای تکریم و خروج عزتمندانه آنها در دوغارون استفاده شده است

مهدی رجبی افزود: روند بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی در نهایت حفظ کرامت و منزلت آنها در معبر دوغارون در حال انجام است و با رصد و پایش‌های انجام شده برخی مشکلات و موانع اجرای طرح بازگشت در مرز دوغارون به حداقل رسیده است.

وی ادامه داد: افزون بر ۷۰ درصد از اتباع غیرمجاز افغانستان، مرز دوغارون را برای بازگشت به کشورشان انتخاب می‌کنند و ۹۰ درصد آنها داوطلبانه راهی کشورشان می‌شوند.

رجبی گفت: گذرگاه رسمی دوغارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به وطنشان است.

وی افزود: با تعامل، همراهی و هم افزایی همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، اجرایی، امنیتی، نظامی، انتظامی، ارتش، بسیج، خیرین و گروه‌های مردمی، مقدمات بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه مهاجران در دوغارون فراهم شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد اضافه کرد: با رایزنی‌های انجام شده و همکاری طرف مقابل حکومت سرپرستی افغانستان، انتقال وسایل منزل اتباع غیرمجاز از جای جای کشور تا نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان امکان پذیر شده و رفت و آمد روزانه بیش از ۳۵۰ دستگاه کامیون حامل لوازم خانگی در دوغارون گزارش شده است.

رجبی ادامه داد: هم اینک مدت زمان ماندگاری تبعه غیرمجاز افغانستانی در دوغارون و خروج از ایران بعد از طی شدن مراحل قانونی به کمتر از یک ساعت رسیده است.

در راستای برخورد با حضور غیر قانونی اتباع کشور‌های خارجی در ایران، اتباع غیرمجاز افغانستانی شناسایی شده در ۱۱ استان کشور بعد از انجام مراحل قانونی از طریق دوغارون به افغانستان بازگردانده می‌شوند.

اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق سه مرز «میلک» در استان سیستان و بلوچستان، «ماهیرود» در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان برمی گردند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.