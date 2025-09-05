به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا زنوزی امروز جمعه ۱۴ شهریور در جمع خبرنگاران گفت: تشکر ویژه از استاندار آذربایجان شرقی و آقای مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان دارم که ورزشگاه یادگار امام (ره) را آماده‌سازی می‌کنند. کار‌های زیربنایی انجام می‌دهند و از آقایان دنیامالی، وزیر ورزش و پورمحمدی، معاون ریاست جمهوری که بودجه لازم را تخصیص داده‌اند هم از طرف خودم و هواداران تراکتور تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: به نظرم چند عامل باعث شده فصل را پرقدرت شروع نکنیم. اسکوچیچ بهتر می‌داند و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. تیم دو جام گرفته و کمی غرور و عدم هماهنگی باعث شده تا ما عملکرد خوبی نداشته باشیم. بدنسازی و جایگزینی نفرات جدید همگی از عوامل این اتفاق است.

زنوزی از جذب جانشین برای علیرضا بیرانوند خبر داد و گفت: فکر کنم دیروز کار‌های جذب دروازه‌بان خارجی پایان یافته و پس از انجام کار‌های اداری معرفی خواهد شد.

او با اشاره به انتقال ریکاردو آلوز به سپاهان بیان کرد: از باشگاه بزرگ سپاهان بعید بود کار غیرحرفه‌ای انجام دهند. خودشان را به دردسر انداخته‌اند. شنیده‌ام می‌گویند اغوا صورت نگرفته است. فیلم صحبت‌های من با آقای پیمان یوسفی در برنامه ورزش و مردم مرجع رسمی است. من با صراحت اعلام کردم دو باشگاه به دنبال جذب آلوز است. آقای یوسفی هم گفت شما باشگاه سپاهان را می‌گویید. من یک ماه قبل از عقد قرارداد آلوز با سپاهان به صراحت اعلام کردم این بازیکن با ما قرارداد دارد.

زنوزی گفت: وقتی ما به صورت رسمی اعلام کرده‌ایم آلوز با ما قرارداد سه ساله دارد، جذب این بازیکن اغوا است. باشگاه استقلال پس از صحبت‌های من به ما نامه رسمی برای جذب آلوز ارسال کرد، اما سپاهان از این کار امتناع کرد.

مالک باشگاه تراکتور ادامه داد: فیلم صحبت‌های بنده را به فیفا هم ارسال کرده‌ایم. همه این موضوع را با پرونده بیرانوند مقایسه می‌کنند، اما این موضوع متفاوت است و آلوز بدون فسخ رسمی با سپاهان قرارداد بسته است. بیرانوند پس از فسخ رسمی با ما مذاکره کرده بود.

زنوزی اضافه کرد: من گلایه‌ای از باشگاه‌ها دارم. چرا برای یک دلال پول‌های آنچنانی می‌دهند. می‌گویند ایشان در رسانه‌ها هزینه کرده و کار خودش را انجام می‌دهد. هزینه‌های سه باشگاه که بیش از یک هزار میلیارد تومان است شنیده‌ام ایشان به همان اندازه درآمد دارد و مبلغی هم برای این هزینه می‌کند که کسی با او کاری نداشته باشد.

زنوزی گفت: بازیکنان را به روسیه و بلژیک می‌برد و باشگاه‌های ما خیلی راحت به این فرد پول می‌دهند، اما برای انتقال یک بازیکن از داخل کشور، پول رضایت‌نامه به باشگاه ایرانی نمی‌دهند. ما با ایشان همکاری نداریم و حتی به یک بازیکن ملی‌پوش گفتیم اول فسخ کن، بعد بیا. این روند طی شد. من قبلاً آدرس دقیق هم دادم که یک بازیکن را از روسیه با شرط خرید یک بازیکن دیگر آورده است.

او گفت: برای جذب بازیکن، چند میلیون دلار به باشگاه‌های خارجی پرداخت می‌شود، اما برای جذب یک بازیکن از داخل کشور، حاضر نیستند همین مبلغ را به باشگاه ایرانی بدهند؛ در حالی که این پول دوباره به چرخه فوتبال ایران بازمی‌گردد.

مالک باشگاه تراکتور افزود: چرا سیستم‌های نظارتی به این موضوع ورود نمی‌کنند؟ آنها سه برابر ما هزینه کرده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفتند، در حالی که امسال هفت برابر هزینه کرده‌اند. رسانه‌ها باید در این زمینه مطالبه‌گری کنند. ما از نظر هزینه‌کرد، چهارمین تیم لیگ بودیم.

زنوزی گفت: ریکاردو آلوز با ما قرارداد دارد. ۹۹ درصد احتمال می‌دهم باشگاه سپاهان محروم شود و این بازیکن نیز با جریمه و محرومیت روبه‌رو گردد.

او بیان کرد: در صورت بازگشت آلوز، تصمیم‌گیری درباره او بر عهده سرمربی است. تمامی بازیکنان نیز با نظر آقای اسکوچیچ جذب شده‌اند.

مالک باشگاه تراکتور گفت: سوال من این است؛ شنیده‌ام برای برخی بازیکنان تا سه میلیون دلار بابت رضایت‌نامه پرداخت کرده‌اند. دو باشگاه چنین کاری کرده‌اند که یکی از آنها تیم تهرانی است. حتی شنیده‌ام به یک بازیکن پنج میلیون دلار برای رضایت‌نامه پیشنهاد داده‌اند. وقتی ما می‌گوییم شما خلاف کرده‌اید و باید این مبلغ را بپردازید، چرا تعجب می‌کنند؟ هزینه‌های این باشگاه‌ها به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد.