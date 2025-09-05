پخش زنده
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت:ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تحریمها به توانمندیهای متعددی در فناوری فضایی دست یافته و در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،وحید یزدانیان در تبریز گفت:ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تحریمها به توانمندیهای متعددی در فناوری فضایی دست یافته و در رتبه ششم جهان قرار گرفته و چنانچه در ماههای آینده پرتاب ماهوارههای خود را به مدار ۳۶ هزار کیلومتر برسانیم، جایگاه ششمی خود را تثبیت خواهیم کرد با این حال مسیر توسعه این صنعت را همچنان پیش خواهیم برد.
وی گفت: ایران از ۱۴ سال پیش پرتاب ماهوارههای بومی خود را به فضا آغاز و در دورههای متعددی هم اقدام به این کار کرده است با این حال پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه هم ماهواره ارتباطی صد در صد ایرانی ناهید ۲ را وارد مدار کرد تا توانمندی ایران را بیش از پیش نمایان کند آن هم در حالی که فناوری فضایی در دست کشورهای پیشرفته ای همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین است که فعالیت خود را از حدود ۷۰ سال پیش آغاز کردهاند و حدود ۵۰ کشور هم در تکاپوی دستیابی به این فناوری و بقیه کشورهای جهان مصرف کننده و خریدار تجهیزات ماهوارهای از کشورهای تولیدکننده هستند.
وی به کاربردهای گسترده صنعت فضایی هم اشاره کرد و گفت:ماهوارههای سنجش از راه دور با احصاء میزان تولید محصولات کشاورزی و منابع آبی موجود هر منطقه و همچنین برآورد میزان خسارتها هنگام وقوع حوادث طبیعی، در سیاستگذاریهای کلان کشورها موثر بوده و ماهوارههای مخابراتی هم علاوه بر تامین ارتباطات پایدار به ویژه در مناطق سخت گذر در هدایت مسیرهای حرکتی ناوها و کشتیها نیز به کار میرود.