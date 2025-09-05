تنها چهار روز پس از پیدا شدن پیکر جوان مفقودی در سد مهاباد، امروز دوباره یک جوان دیگر در این محل دچار حادثه شده و مفقود گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: یک جوان دیگر در سد مهاباد به دلیل ناآشنا بودن به فنون شنا غرق شد، اما جست‌و‌جو برای یافتن جنازه به دلیل تاریکی هوا متوقف شد.

سردار فداکارمکری اظهار کرد: به گفته برخی شاهدان این جوان که به تنهایی وارد دریاچه سد مهاباد شده بود، به دلیل مواج بودن آن و عدم آشنایی کافی به فنون شنا در بخش عمیق سد، غرق شد.

وی اضافه کرد: اطلاعات دقیقی از هویت این فرد وجود ندارد، اما کفش و لباس هایش در ساحل جا مانده است و این احتمال نیز وجود دارد که وی در مسیری دیگر از سد خارج شده باشد.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مهاباد گفت: تیم غواصان مهاباد برای پیدا کردن جنازه این فرد به محل حادثه اعزام شدند، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

فداکار مکری با اشاره به اینکه این سومین مورد غرق شدگی در سد مهاباد است یادآور شد: روز جمعه هفته قبل نیز جوان ۲۰ ساله اهل یکی از استان‌های همجوار در دریاچه سد مهاباد غرق و با تلاش غواصان پس از سه روز جنازه وی پیدا شد.

وی یادآور شد: سد مهاباد منبع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و مسوولان محلی بار‌ها نسبت به خطر شنا در این سد هشدار داده‌اند.