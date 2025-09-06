تیم های اتحاد کلباء و البطائح از صعود به جمع هشت تیم برتر رقابت‌های فوتبال جام بانک اسلامی ابوظبی بازماندند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های فوتبال اتحاد کلباء و العین در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی به مصاف هم رفتند.

احمد نوراللهی از ابتدا با بازوبند کاپیتانی در ترکیب کلباء به میدان رفت و امیرحسین سام‌دلیری روی نیمکت حضور داشت. کلباء در این دیدار سامان قدوس و محمدمهدی محبی را به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ایران در اختیار نداشت.

دیدار رفت دو تیم با تساوی ۱-۱ خاتمه یافته بود و در بازی برگشت نیز تلاش دو تیم نتیجه‌ای در پی نداشت تا مسابقه بدون گل به پایان برسد. طبق قوانین جام بانک اسلامی ابوظبی، این بازی مستقیماً به ضربات پنالتی کشیده شد.

در ضربات پنالتی، العین با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت. احمد نوراللهی، کاپیتان کلباء، یکی از پنالتی‌های تیمش را از دست داد تا تیمش از گردونه رقابت‌ها کنار برود.

در دیدار دیگر، تیم فوتبال البطائح با سرمربیگری فرهاد مجیدی مقابل النصر به میدان رفت. این دیدار در ورزشگاه خالد بن محمد برگزار شد و تیم فوتبال البطائح میزبان النصر بود. شاگردان فرهاد مجیدی در بازی رفت و در خانه حریف به تساوی بدون گل رسیده بودند و امیدوار بودند با حمایت تماشاگران خود در بازی برگشت پیروز شوند.

مهدی قائدی، مهاجم ایرانی البطائح که در چند دیدار گذشته تیمش به دلیل مصدومیت غایب بود، از دقیقه ۸۲ وارد زمین شد و تنها سه دقیقه بعد موفق به گلزنی شد؛ اما این گل پس از بازبینی ویدئویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

این مسابقه در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود النصر خاتمه یافت تا این تیم جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی را کسب کند.