به همت سپاه ناحیه آذرشهر مرکز مشاوره خانواده به منظور ارائه خدمات رایگان مشاوره ازدواج و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، طلاق و تقویت بنیان خانواده در آذرشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ فیروزی معاون اجتماعی سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح مرکز مشاوره خانواده در آذرشهر گفت:هدف از تاسیس مراکز مذکور در شهرستان‌ها کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و مراکز مشاوره ویترین فعالیت‌های گسترده معاونت اجتماعی بسیج هستند.

رحمت اللهی فرماندار شهرستان آذرشهر هم با بیان اهمیت و نقش نهاد خانواده و مدرسه در تربیت نسل ها، بر توجه بیش از پیش به پیشگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: در راستای توسعه متوازن وظیفه ماست تا همگام با توجه به مسائل عمرانی و خدماتی رویکرد ویژه‌ای به مسائل اجتماعی داشته باشیم.