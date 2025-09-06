سخنگوی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی درباره حملات اسرائیل به غزه و کوچ اجباری مردم گفت که این حملات باعث آوارگی بیشتر مردم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت: چادر‌هایی که آوارگان در آنها پناه گرفته‌اند، در حمله اسرائیل به یک برج در شهر غزه آسیب دیده‌اند.

دوجاریک به دستور تخلیه اجباری ارتش اسرائیل برای ساکنان داخل بزرگترین برج شهر غزه گفت: «ما همچنین نگران اعلام این خبر هستیم که به زودی برج‌ها و ساختمان‌های بلند بیشتری مورد حمله قرار خواهند گرفت.»

سخنگوی سازمان ملل گفت: «این تحولات باعث می‌شود تعداد بیشتری از مردم غزه مجبور به فرار از مکانی شوند که تقریباً همه قبلا بار‌ها آواره شده‌اند و همانطور که می‌دانید، قحطی در آنجا به تازگی تایید شده است.»

دوجاریک تصریح کرد: همکاران بخش بشردوستانه ما می‌گویند که در شمال، مردم خسته شده‌اند نه تنها به این دلیل که مکان‌های اسکان موقت آوارگان بیش از حد شلوغ هستند بلکه به این دلیل که حمل و نقل می‌تواند تا یک هزار دلار هزینه داشته باشد.»

این مقام سازمان ملل گفت: همکاران ما که جابجایی جمعیت در غزه را پیگیری می‌کنند، نزدیک به سه هزار جابجایی از شمال به جنوب را ثبت کردند. این تعداد، تعداد کل جابجایی‌ها از ۱۴ اوت را به نزدیک به ۴۱ هزار نفر می‌رساند.

اسرائیل در پی عملیات طوفان الاقصی، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که در نتیجه آن، علاوه بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، هزاران فلسطینی که عمدتاً زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

اسرائیل با بی‌اعتنایی به جامعه بین‌المللی و نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت برای توقف فوری جنگ و همچنین دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ضرورت جلوگیری از نسل‌کشی و بهبود وضعیت انسانی، همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد و قرار است عملیات «ارابه‌های گدعون ۲» را آغاز کند که منابع خبری اسرائیلی هشدار داده‌اند در صورت حمله به غزه دستکم ۱۰۰ نظامی اسرائیلی در این جنگ کشته خواهند شد.

این گمانه زنی‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل اول شهریور اعتراف کرد که ۸۹۹ نظامی این رژیم از آغاز جنگ در نوار غزه کشته شدند.