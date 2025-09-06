نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور، در سخنانی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین را رئیس‌جمهور «نامشروع فعلی اوکراین» خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سابق این کشور با اشاره به اظهارات اخیر «الکساندر استاب» رئیس‌جمهور فنلاند گفت: «اخیرا رئیس‌جمهور فنلاند گفته که فنلاند، اتحاد جماهیر شوروی را شکست داد. همه به این موضوع خندیدند، اما بگذارید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم که این احتمالا بهترین توصیه به رهبر غیرقانونی و نامشروع فعلی اوکراین زلنسکی در مورد چگونگی توضیح آنچه در مذاکرات بعدی اتفاق خواهد افتاد، است.»

مدودف گفت که امیدوار است اظهارات استاب در مورد اوکراین، جریان اصلی وضعیت سیاسی فنلاند را تعریف نکند.

وی افزود: «وضعیت در مرز روسیه و فنلاند آرام و ساکت است و هیچکس به جایی نمی‌رود.»

مدودف در مرز فنلاند به خبرنگاران گفت: «آن‌ها برای خودشان مفهوم تهدید روسیه را مطرح کردند. من متوجه هستم که این فقط راهی برای جلب آرای رای‌دهندگان در برخی کشور‌ها و خرج کردن پول برای اهداف خاص است. در همه جا منافع اقتصادی آشکاری پشت این ماجرا وجود دارد.»

نایب رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد: «روسیه کسی را تهدید نمی‌کند و به دنبال تغییر مرز‌ها هم نیست. هنگام ارائه هرگونه پیشنهادی در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین باید با روسیه مشورت شود.»

او گفت: «یک چیز واضح است؛ هم جمهوری فنلاند و هم بر این اساس، سایر همسایگان پول زیادی از دست داده‌اند، از جمله پول سرمایه‌گذاری شده در اقتصاد روسیه و پول حاصل از گردش مالی. بگذارید از مزایای آن بهره‌مند شوند.»