پخش زنده
امروز: -
داستان مجموعه عملیات مهندسی درباره مبارزه با گروهک تروریستی منافقین در دهه ۶۰ است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عملیات مهندسی این شبها حوالی ساعت ۲۰۳۰ مهمان شبکه سه سیما میشود.
مجموعههای تلویزیونی با موضوع ظرفیتها و شخصیتهای استانهای مختلف در دست تولید است.
پس از موفقیت «پایتخت» و «نون خ» ، «بادار» با موضوع ظرفیتها و فرهنگ سیستان و بلوچستان از شبکه یک در حال پخش است .
«ملک اباد ، شیر علی مردان خان و دامون» هم از دیگر مجموعههایی هستند که در معاونت امور استانها در دست تولیدهستند.
از مجموعههای فاخر هم خبرهایی به گوش میرسد.
به گفته رئیس رسانه ملی سلمان قرار است تابستان ۱۴۰۵ به سیما بیاد.
با نزدیک شدن به پایان تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «کلینیک رویا» به کارگردانی سجاد مهرگان نخستین تصویر رسمی از این مجموعه منتشر شد.
قصه کلینیک رویا از دهه ۵۰ شروع میشود و تا سال ۱۴۰۳ ادامه دارد.