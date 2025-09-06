پخش زنده
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد امروز در برخی نقاط استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، فردا در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران بارش باران و در ارتفاعات البرز شرقی واقع در مازندران و گلستان رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
همچنین طی سه روز آینده وزش باد در نوار شرقی، مناطق مرکزی و دامنههای جنوبی البرز ادامه خواهد داشت و در برخی ساعات در شرق کشور بهویژه منطقه زابل پدیده خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.