وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی درباره تحقیقات مربوط به انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم یک و ۲، گفت: ما فقط شاهد تخریب بودیم، اما این اقدام قطعا یک اقدام تروریستی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با روزنامه «ایندیا تودی» در پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره نقش احتمالی اوکراین در انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم، افزود: در حال حاضر تحقیقات درباره این موضوع در حال انجام است.
وادفول همچنین تاکید کرد که این موضوع اکنون در حوزه مسئولیت سیستم قضایی آلمان قرار دارد که باید مشخص کند چه کسی مقصر این حادثه بوده است و مجرم یا مجرمان را به سزای اعمال خود برساند.