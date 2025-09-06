آلمان: انفجار خط لوله نورد استریم، اقدام تروریستی بود

وزیر خارجه آلمان در اظهاراتی درباره تحقیقات مربوط به انفجار خطوط لوله گاز نورد استریم یک و ۲، گفت: ما فقط شاهد تخریب بودیم، اما این اقدام قطعا یک اقدام تروریستی بود.