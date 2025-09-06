پخش زنده
گروهی از شهروندان سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین با ورود به هتلی در این شهر سخنرانی جف بار، مدیر ارشد ترویج فناوری سرویس وب آمازون را به دلیل مشارکت این شرکت در نسلکشی غزه قطع کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، این گروه با حمل پلاکاردهایی که بلافاصله از سوی نیروهای امنیتی ضبط شد، فریاد میزدند: «آمازون در نسلکشی سرمایهگذاری میکند»، «فلسطین را آزاد کنید»، «جنایتکاران از بوسنی خارج شوید». ارتش رژیم صهیونیستی به طور علنی اعتراف کرده است که در طول جنگ غزه از سرویس وب آمازون (AWS) به همراه سرویسهای ابری گوگل و مایکروسافت برای افزایش کارایی خود استفاده میکند.
از بین این سه شرکت، آمازون نزدیکترین رابطه را با نظامیان اسرائیل دارد. سازمان اطلاعات نظامیان رژیم صهیونیستی از AWS برای ذخیره انبوهی از اطلاعات تقریباً هر فرد در غزه استفاده میکند. این گروه از شهروندان بوسنیایی اعلام کردند که خواستار توقف فوری هرگونه مذاکره و فسخ هرگونه قرارداد با AWS هستند.